В Израиле образовался профицит бюджета

В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.

Впервые с 2007 года за год в Израиле образовался профицит бюджета. Он составляет 6,4 миллиарда шекелей. Это примерно 0,4 процента валового национального продукта.

В минфина сообщили, что это самый высокий профицит с 1987 года.

Напомним, что профицит – это переизбыток средств и товаров.

С начала ткущего года общий объем профицита бюджета составил 31,9 миллиарда шекелей, тогда как в аналогичный период прошлого года в Израиле образовался дефицит, составлявший 43,7 миллиарда шекелей.

Ранее редакция Курсора сообщала, что компания «Angel» повысит цены на хлеб на 8-12 процентов. Крупнейший импортер продуктов Diplomat (более 65 марок) также намерен увеличить цены на товары в ближайшее время.

Также мы писали, что израильский стартап по созданию ПО для автомобилей привлек более 60 млн долларов инвестиций. Израильский разработчик программного обеспечения для транспортных средств Aurora Labs объявила о завершении раунда финансирования серии C на сумму 63 миллиона долларов. Этот последний раунд увеличил общую сумму вложений Aurora Labs до 100 миллионов долларов.

Еще напомним, что технологическая сфера Израиля продолжает серию потерь и увольнений.