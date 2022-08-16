Шекель продолжает свой рост по отношению к доллару

Шекель продолжает укрепляться по отношению к доллару США после того, как израильская валюта резко обесценилась в первой половине 2022 года из-за падения фондовых рынков за рубежом и экономической неопределенности, которая подтолкнула инвесторов к доллару-убежищу. Отскок шекеля происходит вслед за восстановлением Уолл-Стрит, чему в последние время способствовали более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции в США.

Шекель торгуется на уровнях по отношению к доллару, которых не было с апреля. Шекель укрепляется, когда Уолл-стрит растет, потому что подверженность израильских институциональных инвесторов на местном рынке иностранной валюте возрастает с технической точки зрения. Поскольку их риск уже находится на рекордном уровне, учреждения продают доллары и покупают шекели, когда рынок растет, чтобы уменьшить свои риски и соблюдать свою политику воздействия. За первые пять месяцев года, когда рынки падали, эти учреждения приобрели более 10 млрд долларов после продажи 24 млрд долларов в 2021 году, когда рынки выросли.

Показатели инфляции в США являются еще одним триггером, влияющим на обменный курс, а точнее на реальные процентные ставки в США и Израиле. Реальная процентная ставка – номинальная процентная ставка после вычета инфляционных ожиданий. Когда разрыв в реальных процентных ставках между США и Израилем сокращается, шекель укрепляется.

Данные, опубликованные ранее в США, показали более низкую, чем ожидалось, инфляцию. Это вселило оптимизм на рынки и ожидание того, что повышение процентных ставок ФРС США, призванное сдержать инфляцию, теперь будет более умеренным. Теоретически, чем выше процентная ставка в США, тем больше у инвесторов привлекательность конвертировать шекели в доллары и получать более высокую прибыль. Но с падением инфляционных ожиданий в США этот импульс меняется на противоположный.

Укрепление и ослабление шекеля также существенно влияет на инфляцию в Израиле. В 2021 году повышение курса шекеля сдержало рост цен на импортные товары, такие как нефть, а в первой половине 2022 года обесценение шекеля способствовало инфляции. Укрепление шекеля с начала июля, вероятно, смягчит инфляцию.

Ранее Курсор писал, что