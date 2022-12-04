Экс-директор Бен-Гуриона дал оценку новому ЧП в аэропорту

По словам Исраэля Бен-Хаима, поскольку у охранников нет возможности напрямую узнать, террорист это или угонщик, они вынуждены открывать огонь.

Инцидент, произошедший утром в воскресенье, 4 декабря, в аэропорту Бен-Гурион, в ходе которого угонщик автомобилей из Иудеи и Самарии прорвался через блокпост и был застрелен, стал уже пятым подобным случаем в этом году.

Об этом пишет портал Mako.

Согласно данным СМИ, приложение Wiz направляет воров с трассы 40 на трассу 1 прямо к входу в Национальный банк Израиля, поэтому число угонщиков авто, прибывающих в Национальный банк Израиля, увеличивается.

По словам бывшего директора аэропорта Бен-Гурион Исраэля Бен-Хаима, несмотря на большое количество подобных случаев, «нам не о чем беспокоиться».

«Такие инциденты случается время от времени, они происходили и во время моего руководства аэропортом. Воры недостаточно умны и принимают неправильные решения. Угонщик запутался на развязке Национального шоссе и повернул направо вместо того, чтобы ехать прямо, он запаниковал и пробил ограждение», — отметил Бен-Хаим.

Как известно, в октябре прошлого года 17-летний юноша прорвался через шлагбаум на машине, которую угнал из Холона, подвергнув опасности охранников и прохожих. Охранники открыли по нему огонь, но злоумышленнику удалось скрыться. Позже его арестовали на территории Израиля. За месяц до этого 30-летний палестинец из Рамаллы также прорвался через блокпост на угнанном им из Бат-Яма автомобиле. Охранники открыли огонь, позже он был арестован после того, как бросил автомобиль в районе аэропорта.

«По моему мнению, сегодня система работает отлично, есть несколько механизмов, которые не позволят преступнику добраться до терминала. Так сегодня и произошло. Это может произойти, но они (охранники — прим. ред.) сработали отлично. Поскольку у них нет возможности напрямую узнать, террорист это или угонщик, им приходится стрелять. И цель — нулевой риск. Система построена не для воров, а для нападений, поэтому они подготовлены и реагируют строго согласно процедуре», — пояснил Бен-Хаим.

Как сообщал Курсор, утром в воскресенье, 4 декабря, через заградительные сооружения аэропорта Бен-Гурион с трассы прорвался угнанный ранее автомобиль. Он выполнил такой маневр, что поставил под угрозу безопасность сотрудников службы безопасности аэропорта, которые решительно отреагировали открытием огня и установкой заграждений, пока автомобиль не был остановлен.

Охранники обстреляли автомобиль и ранили одного из пассажиров, который пытался скрыться пешком. Автомобиль был остановлен на дороге, а двое пассажиров, предположительно укравших его, были задержаны и доставлены на допрос. После инцидента пассажиров в Терминале 3 попросили лечь на пол и не двигаться в течение нескольких минут.

Также Курсор информировал о том, что на видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как пассажиры в терминале аэропорта Бен-Гурион приседают рядом со своим багажом, пока из громкоговорителей звучат инструкции.