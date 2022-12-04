ЧП в Бен-Гурионе: новые подробности и видео

Палестинец прорвался через контрольно-пропускной пункт в аэропорту Бен-Гурион рано утром в воскресенье, проехав против потока транспорта и преодолев барьер.
Его остановили после короткой автомобильной погони по аэропорту, которая закончилась возле Терминала 3, основного терминала прилета и вылета. Сотрудники службы безопасности заявили, что это скорее было ошибочное вождение, чем целенаправленная атака.
Считалось, что подозреваемый свернул не туда с главного шоссе Тель-Авив-Иерусалим, и это не в первый раз.
Из первоначальных выводов следует, что водитель нелегально въехал на территорию Израиля, угнав машину в районе Шарон, пригороде недалеко от Тель-Авива.
Преследовавшие его силы безопасности выстрелили в него, и он получил легкие ранения. После получения необходимой медицинской помощи он будет допрошен по мере необходимости.
По словам людей, находившихся в то время в аэропорту, им сказали, что существует нарушение безопасности и что они должны лечь на землю, чтобы защитить себя, что вызвало панику в терминале.
На видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как пассажиры в терминале вылета аэропорта приседают рядом со своим багажом, пока из громкоговорителей звучат инструкции.
Ранее Курсор писал о ЧП в аэропорту Бен-Гурион: автомобиль прорвался через блокпост и был обстрелян.
Кроме того, истребители ЦАХАЛа атаковали Газу после ракетных ударов по Израилю.