ЧП в Бен-Гурионе: новые подробности и видео

Палестинец прорвался через контрольно-пропускной пункт в аэропорту Бен-Гурион рано утром в воскресенье, проехав против потока транспорта и преодолев барьер.

Его остановили после короткой автомобильной погони по аэропорту, которая закончилась возле Терминала 3, основного терминала прилета и вылета. Сотрудники службы безопасности заявили, что это скорее было ошибочное вождение, чем целенаправленная атака.

Считалось, что подозреваемый свернул не туда с главного шоссе Тель-Авив-Иерусалим, и это не в первый раз.

Из первоначальных выводов следует, что водитель нелегально въехал на территорию Израиля, угнав машину в районе Шарон, пригороде недалеко от Тель-Авива.

Преследовавшие его силы безопасности выстрелили в него, и он получил легкие ранения. После получения необходимой медицинской помощи он будет допрошен по мере необходимости.

По словам людей, находившихся в то время в аэропорту, им сказали, что существует нарушение безопасности и что они должны лечь на землю, чтобы защитить себя, что вызвало панику в терминале.

שוב אירוע חריג בנתב"ג — הופעל נוהל פינוי נוסעים בטרמינל שלוש ואחת.

מבדיקה ראשונית, שני גנבי רכב פרצו את המחסום ונסעו במהירות לכיוון טרמינל 3.

השניים עצורים ומתוחקרים כעת pic.twitter.com/tQl52YXTi5 — עינב קרנר (@einavkerner) December 4, 2022

На видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как пассажиры в терминале вылета аэропорта приседают рядом со своим багажом, пока из громкоговорителей звучат инструкции.

Ранее Курсор писал о ЧП в аэропорту Бен-Гурион: автомобиль прорвался через блокпост и был обстрелян.

Кроме того, истребители ЦАХАЛа атаковали Газу после ракетных ударов по Израилю.