ЧП в Бен-Гурионе: новые подробности и видео

08:22, Сегодня
Новости Израиля
ультраортодоксы в аэропорту им. бен-гуриона фото
Фото: Yossi Aloni/Flash90

Пассажирам аэропорта приказали лечь на землю из-за нарушения безопасности.

Палестинец прорвался через контрольно-пропускной пункт в аэропорту Бен-Гурион рано утром в воскресенье, проехав против потока транспорта и преодолев барьер.

Его остановили после короткой автомобильной погони по аэропорту, которая закончилась возле Терминала 3, основного терминала прилета и вылета. Сотрудники службы безопасности заявили, что это скорее было ошибочное вождение, чем целенаправленная атака.

Считалось, что подозреваемый свернул не туда с главного шоссе Тель-Авив-Иерусалим, и это не в первый раз.

Из первоначальных выводов следует, что водитель  нелегально въехал на территорию Израиля, угнав машину в районе Шарон, пригороде недалеко от Тель-Авива.

Преследовавшие его силы безопасности выстрелили в него, и он получил легкие ранения. После получения необходимой медицинской помощи он будет допрошен по мере необходимости.

По словам людей, находившихся в то время в аэропорту, им сказали, что существует нарушение безопасности и что они должны лечь на землю, чтобы защитить себя, что вызвало панику в терминале.

На видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как пассажиры в терминале вылета аэропорта приседают рядом со своим багажом, пока из громкоговорителей звучат инструкции.

Ранее Курсор писал о ЧП в аэропорту Бен-Гурион: автомобиль прорвался через блокпост и был обстрелян.

Кроме того, истребители ЦАХАЛа атаковали Газу после ракетных ударов по Израилю.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.