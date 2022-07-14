Экс-главу иерусалимской полиции выпустят на свободу досрочно

Несмотря на то, что прокуратура была против, Совет по условно-досрочному освобождению тюрьмы «Хермон» сократил срок экс-начальнику полиции Иерусалимского округа.

Сегодня, 14 июля, Совет по условно-досрочному освобождению тюрьмы «Хермон» решил сократить срок бывшему генералу полиции Нисо Шахаму, который был признан виновным в сексуальных преступлениях.

Об этом сообщает издание Haaretz.

Известно, что экс-генерал полиции был приговорен к 10 месяцам тюрьмы, свой срок он начал отбывать в марте, а затем подал прошение в Совет по условно-досрочному освобождению.

Разбирательство его дела продолжалось 10 лет с 2012 года. Несколько подчиненных обвинили его в сексуальных домогательствах и непристойном поведении, после чего генерал взял продолжительный отпуск, а затем подал в отставку.

В 2013 году Шахаму предъявили обвинение в сексуальных домогательствах, мошенничестве, обмане общественного доверия и непристойном поведении. В ноябре 2014 года начался суд.

После многих апелляций Верховный суд все же решил, что Шахам пойдет в тюрьму на 10 месяцев, но сейчас он может выйти на свободу, отсидев менее половины срока.

Во время суда экс-глава иерусалимской полиции признался, что вступал в интимную связь с полицейскими, находившимися в его подчинении, но утверждал, что эти действия были совершены с их согласия.

«Курсор» писал ранее, что в Холоне полиция задержала известного преступника Бени Шломо.