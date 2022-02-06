В Холоне полиция задержала известного преступника Бени Шломо — СМИ

В воскресенье в Холоне был задержан полицией известный израильский мафиозо Бени Шломо, считающийся «боссом» организованной преступности и патроном «грузинской мафии» в Ашдоде и окрестностях.

Полиция пока не сообщала о задержании Бени Шломо, журналисты «Хадашот 12» узнали об этом первыми от приближенных криминального авторитета и его адвоката Наамы Эльхадад. По предварительным данным, Шломо арестовали в ювелирном магазине, где он, по словам приближенных, «покупал подарки для дочки».

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Известно, что группировку Шломо называли одной из противоборствующих сторон в криминальной войне, которая продолжает сотрясать израильские города взрывами и заказными убийствами.

Главарь противоборствующей группировки, Михаил Танский, был арестован в конце сентября. После ареста война между бандами обострилась — передавали, что «грузинская мафия», потесненная «русскими» бандитами, пытается вернуть себе безраздельный контроль над криминальными рынками Ашдода.

Адвокат задержанного выразила уверенность, что «полиция растрачивает ресурсы впустую», улик у нее нет и Шломо придется выпустят после допроса.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что полиция арестовала арабов, подозреваемых в поджоге автомобиля в Иерусалиме.

Еврейский автовладелец сказал, что за последние месяцы арабские боевики пытаются поджечь его машину в Шейх-Джарре уже в девятый раз. Подозреваемые в поджоге доставлены в полицейских участок для допроса.

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