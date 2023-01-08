Экс-министр транспорта дала оценку требованию харедим прекратить работы на железной дороге по субботам

Бывшая министр транспорта Мейрав Михаэли призвала свою преемницу на этой должности Мири Регев не поддаваться на требования ультраортодоксов прекратить работы на железной дороге по субботам.

Об этом информирует портал Israel Info.

По словам Михаэли, остановка работ на ж/д по субботам нанесет громадный ущерб экономике страны.

«Будучи министром, я, наоборот, усилила работы на железной дороге по субботам. Таким образом удалось закончить большую часть работ по электрификации раньше срока. Призываю Мири Регев не уступать», — заявила Михаэли.

Как сообщал Курсор, председатель партии «Яадут а-Тора» Ицхак Гольдкнопф направил письмо министру транспорта Мири Регев, премьер-министру и всем главам коалиционных партий, в котором потребовал вмешаться и прекратить работы на железной дороге по субботам.

В частности, Гольдкнопф пишет, что узнал о работах, ведущихся по субботам компанией «Ракевет Исраэль» между развязками Роках и Галаха. По его мнению, эти работы нельзя определить как «жизненно важные».

«Насколько я понимаю, эти работы — результат соглашений, заключенных прежним правительством. В коалиционных соглашениях между партиями «Ликуд» и «Яадут а-Тора» есть пункт о прекращении этих работ. Мы не смиримся с существующим положением. Прошу вас срочно вмешаться и отменить работы», — сказано в письме Гольдкнопфа.

Также Курсор информировал о том, что в Комиссии по планированию и строительству Северного округа Израиля утвердили план прокладки железной дороги между Кармиэлем и Кирьят-Шмоной.

Речь идет о 54-километровой железнодорожной ветке, которая рассчитана на движение скоростных электрических поездов. Напомним, что такие поезда могут передвигаться со скоростью до 160 километров в час.

Согласно предварительному плану, на маршруте будет построено несколько длинных тоннелей. Их общая протяженность будет достигать около 20 километров. Также предусмотрено строительство мостов общей длинной 5,5 километра.

Предусматривается модернизация и расширение уже существующего в Кармиэле вокзала. Будет построено еще пять станций между населенными пунктами.

Проект будет стоить 12 миллиардов шекелей.