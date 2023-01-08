Ультраортодоксы требуют прекратить работы на железной дороге по субботам

Харедим настаивают, что в коалиционных соглашениях между партиями «Ликуд» и «Яадут а-Тора» есть соответствующий пункт.

Председатель партии «Яадут а-Тора» Ицхак Гольдкнопф направил письмо министру транспорта Мири Регев, премьер-министру и всем главам коалиционных партий, в котором потребовал вмешаться и прекратить работы на железной дороге по субботам.

Об этом информирует портал Walla.

В частности, Гольдкнопф пишет, что узнал о работах, ведущихся по субботам компанией «Ракевет Исраэль» между развязками Роках и Галаха. По его мнению, эти работы нельзя определить как «жизненно важные».

«Насколько я понимаю, эти работы — результат соглашений, заключенных прежним правительством. В коалиционных соглашениях между партиями «Ликуд» и «Яадут а-Тора» есть пункт о прекращении этих работ. Мы не смиримся с существующим положением. Прошу вас срочно вмешаться и отменить работы», — сказано в письме Гольдкнопфа.

Издание уточняет, что, в частности, на участке между станцией «Тель-Авив Савидор-центр» и Герцлией ведется прокладка рельсов, для которой нет иного времени, кроме субботы. В противном случае пришлось бы останавливать движение поездов в будний день. На другом участке по субботам ведутся работы по электрификации железной дороги между Ашкелоном и Реховотом.

Как сообщал Курсор, в Комиссии по планированию и строительству Северного округа Израиля утвердили план прокладки железной дороги между Кармиэлем и Кирьят-Шмоной.

Речь идет о 54-километровой железнодорожной ветке, которая рассчитана на движение скоростных электрических поездов. Напомним, что такие поезда могут передвигаться со скоростью до 160 километров в час.

Согласно предварительному плану, на маршруте будет построено несколько длинных тоннелей. Их общая протяженность будет достигать около 20 километров. Также предусмотрено строительство мостов общей длинной 5,5 километра.

Предусматривается модернизация и расширение уже существующего в Кармиэле вокзала. Будет построено еще пять станций между населенными пунктами.

Проект будет стоить 12 миллиардов шекелей.

Также Курсор писал о том, что Израильские железные дороги запустили электропоезда по новой линии, соединяющей станции Нетания, Герцлия, Тель-Авив, Кфар-Хабад, Лод и Реховот.