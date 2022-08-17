Экс-полковник Израиля рассказал, когда ждать следующего раунда противостояния с Газой

11:48, Сегодня
Новости Израиля
эли тасман
Фото: из личного архива

Полковник в отставке и бывший посол Государства Израиль в Казахстане и Кыргызстане оценил последствия операции «Рассвет».

Эли Тасман – бывший посол Государства Израиль в Казахстане и Кыргызстане, а также полковник в отставке и экс-глава штаба подразделения разведки 8200 — дал интервью для «Деталей», где рассказал об операции «Рассвет». 

Тасмана спросили, вернул ли Израиль себе фактор сдерживания по итогам операции «Рассвет». 

«На некоторое время несомненно, потому что все увидели наши возможности. Причем это были далеко не все наши возможности. Очень далеко», — сказал он. 

Отвечая на вопрос, когда ждать следующего раунда противостояния, экс-посол ответил, что «в нашем районе делать такие прогнозы – неблагодарное дело. Но какоето время до следующей войны пройдет. «Джихад» получил удар, ХАМАС удостоверился в нашей силе и понял, что лучше себя не подставлять. Несмотря на все их воинственные заявления, им тоже не нужна война. Но никто не сможет предсказать, когда случитсяследующее противостояние с Газой». 

Он также объяснил, почему, несмотря на такую хорошую работу разведки, не были уничтожены все пусковые установки «Исламского джихада», и они продолжали обстрелы. 

«Возможно, некоторые установки не смогли обнаружить, но большинство мест, конечно, было известно. Но мы не можем атаковать установку в школе среди детей, в мечети, в больнице, в жилом доме... Это их метод. Газа – самое густонаселенное место на планете. И работать тут надо, как хирург. Осторожно и точно. Так мы и поступали. Но уничтожить все или даже знать абсолютно все в таком густонаселенном анклаве невозможно», — сказал Тасман. 

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Автор материала:
Ирен Давид
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