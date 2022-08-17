Экс-полковник Израиля рассказал, когда ждать следующего раунда противостояния с Газой

Эли Тасман – бывший посол Государства Израиль в Казахстане и Кыргызстане, а также полковник в отставке и экс-глава штаба подразделения разведки 8200 — дал интервью для «Деталей», где рассказал об операции «Рассвет».

Тасмана спросили, вернул ли Израиль себе фактор сдерживания по итогам операции «Рассвет».

«На некоторое время — несомненно, потому что все увидели наши возможности. Причем это были далеко не все наши возможности. Очень далеко», — сказал он.

Отвечая на вопрос, когда ждать следующего раунда противостояния, экс-посол ответил, что «в нашем районе делать такие прогнозы – неблагодарное дело. Но какое—то время до следующей войны пройдет. «Джихад» получил удар, ХАМАС удостоверился в нашей силе и понял, что лучше себя не подставлять. Несмотря на все их воинственные заявления, им тоже не нужна война. Но никто не сможет предсказать, когда случитсяследующее противостояние с Газой».

Он также объяснил, почему, несмотря на такую хорошую работу разведки, не были уничтожены все пусковые установки «Исламского джихада», и они продолжали обстрелы.

«Возможно, некоторые установки не смогли обнаружить, но большинство мест, конечно, было известно. Но мы не можем атаковать установку в школе среди детей, в мечети, в больнице, в жилом доме... Это их метод. Газа – самое густонаселенное место на планете. И работать тут надо, как хирург. Осторожно и точно. Так мы и поступали. Но уничтожить все или даже знать абсолютно все в таком густонаселенном анклаве невозможно», — сказал Тасман.

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