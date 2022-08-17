Скандал не утихает: Лапид гневно отреагировал на заявление Аббаса о «50 холокостах»

Лапид раскритиковал лидера ПА за «моральный позор» в Берлине. Глава немецкой оппозиции сказал, что канцлер должен был выгнать Аббаса.

Премьер-министр Яир Лапид и другие представители Израиля, Германии и США выразили шок и возмущение во вторник вечером после того, как президент Палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в совершении «холокоста» против палестинцев на протяжении многих лет во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Кроме того, Шольца призвали к более резкому ответу и подвергли критике за то, что он хранил молчание, а не сопротивлялся, и только позже выразил недовольство заявлением Аббаса.

«Обвинение Аббасом Израиля в совершении «50 холокостов», стоя на немецкой земле, — это не только моральный позор, но и чудовищная ложь, — написал Лапид на английском языке. — История его не простит».

Аббас отвечал на вопрос репортера о предстоящей годовщине мюнхенской бойни полвека назад. Одиннадцать израильских спортсменов и немецкий полицейский погибли после того, как члены палестинской боевой группировки «Черный сентябрь» взяли заложников в Олимпийской деревне 5 сентября 1972 года. Во время нападения группа была связана с партией Аббаса «ФАТХ».

На вопрос, планирует ли он как палестинский лидер извиниться перед Израилем и Германией за нападение в преддверии 50-летия, Аббас ответил обвинениями в адрес Израиля за зверства, совершенные с 1947 года.

«У меня есть 50 убийств, совершенных Израилем… 50 убийств, 50 убийств, 50 холокостов», — сказал он, произнося последнее слово на английском языке.

Mahmud #Abbas hat Israel gerade auf einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt wortwörtlich unterstellt, seit 1947 "50 Holocauste" begangen zu haben. Auf die gebotene Einordnung des Gesagten verzichtete @phoenix_de. pic.twitter.com/avlfyvzyUR — Horacio Troche (@breisgau_uru) August 16, 2022

Дани Даян, председатель израильского мемориала и музея Холокоста Яд ва-Шем, назвал слова Аббаса «презренными» и «ужасными».

«Правительство Германии должно соответствующим образом отреагировать на это непростительное поведение в Федеральной канцелярии», — написал он в социальных сетях.

В заявлении для BILD Шольц сказал, что «особенно для нас, немцев, любая релятивизация Холокоста невыносима и неприемлема». Германия давно утверждает, что этот термин следует использовать только для описания единственного в своем роде преступления нацистов по убийству шести миллионов евреев до и во время Второй мировой войны.

Шольца широко раскритиковали за то, что он не высказался во время пресс-конференции. Der Spiegel, Welt, Junge Freiheit и другие СМИ опубликовали заголовки, отметив его молчание. BILD выразила шок по поводу того, что «не было ни слова несогласия перед лицом наихудшей релятивизации Холокоста, которую глава правительства когда-либо произносил в канцелярии канцлера».

Лидер оппозиции Бундестага Фридрих Мерц, глава могущественной христианско-демократической партии Германии, сказал, что Шольц «должен был недвусмысленно возразить президенту Палестины и попросить его уйти!»

Офис Шольца, который обычно публикует заявления о встречах с мировыми лидерами и других официальных делах, не выпустил пресс-релиз о встрече с Аббасом. В социальных сетях Шольц хранит молчание.

Однако большая часть негативной реакции была направлена ​​против Аббаса за то, что он отказался принести извинения за резню в Мюнхене и за слова о холокосте палестинцев.

Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт назвал комментарии Аббаса «неправильными и неприемлемыми».

«Германия никогда не потерпит никаких попыток отрицать исключительность преступлений Холокоста», — написал он в Twitter.

Бывший лидер христианских демократов Армин Лашет назвал заявление Аббаса «самой отвратительной речью, которую когда-либо слышали в канцелярии Германии».

В США Дебора Липштадт, наблюдатель за антисемитизмом Госдепартамента, предупредила, что «неприемлемые» комментарии Аббаса могут иметь далеко идущие последствия.

«Искажение Холокоста может иметь опасные последствия и разжигать антисемитизм», — написала в Твиттере Липштадт, которая, как известно, в прошлом веке боролась в суде с отрицателем Холокоста Дэвидом Ирвингом.

Напомним, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получила от Германии и Швеции, чтобы вернуть Крым. Об этом заявили главы правительств двух стран Олаф Шольц и Магдалена Андерссон