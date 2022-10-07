Экс-судья Верховного суда Шошана Нетаниягу скончалась

Об ее смерти стало известно в пятницу утром, 7 октября. Шошана работала в Верховном суде с 1981 года и вышла на пенсию в 1993.
Об этом сообщает JPost.
Она была вдовой математика Элиша Нетаниягу (1912–1986), который был дядей Биньямин Нетаниягу. Бывшая судья родилась в Вольном городе Данциг (сейчас же Гданьск, Польша).
После ее выхода на пенсию Нетаниягу был адъюнкт-лектором в Хайфском университете университет (1993–1998) и в Еврейском университете Иерусалима (1993–2002).
Также «Курсор» сообщал, что на войне в Украине погиб разработчик известной видеоигры.
Помимо этого, в Иерусалиме скончался раввин Элиэзер Кугель.