Экс-судья Верховного суда Шошана Нетаниягу скончалась

Судья Верховного суда в отставке Шошана Нетаниягу покинула этот мир в 99-летнем возрасте.

Об ее смерти стало известно в пятницу утром, 7 октября. Шошана работала в Верховном суде с 1981 года и вышла на пенсию в 1993.

Об этом сообщает JPost.

Она была вдовой математика Элиша Нетаниягу (1912–1986), который был дядей Биньямин Нетаниягу. Бывшая судья родилась в Вольном городе Данциг (сейчас же Гданьск, Польша).

После ее выхода на пенсию Нетаниягу был адъюнкт-лектором в Хайфском университете университет (1993–1998) и в Еврейском университете Иерусалима (1993–2002).

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