В Иерусалиме скончался раввин Элиэзер Кугель

Известный деятель скончался в Иерусалиме.
Об этом сообщает Telegram-канал «Люди в черном».
Рав Элиэзер Кугель появился на свет в 1924 году в Тель-Авиве. В молодости он проходил обучение в ешиве «Ломжа» в Петах-Тикве и был близок к духовным руководителям харедимной общины Израиля – Хазон Ишу и раву Ицхаку Зэеву Соловейчику из Бриска.
В начале 60-х раввин стал организатором Движения за распространение Торы. Эта организация обучалу иудаизму жителей периферийных городов Израиля и киббуцов. Раввин Кугель в рамках этого проекта на протяжении нескольких десятилетий преподавал по всей стране
Помимо этого, он основал Научно-технический институт алахи, который разрабатывал различные технологические решения для соблюдающих евреев. С 1981 году Кугель возглавлял ешиву «Швут Ами» для выходцев из бывшего СССР – важнейшее место в течение долгих лет для изучения Торы в русскоязычной среде.
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