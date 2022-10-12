Эксперт: «Хизбалла теперь преобладает над демократией Израиля»

Профессор Юджин Конторович, говоря о соглашении с Ливаном, заявив, что террористическая группировка «Хизбалла» теперь подавляет израильскую демократию, сообщает 7Israel National News..

Профессор Конторович является экспертом по международному морскому праву и директором по международному праву базирующегося в Иерусалиме политического форума Кохелет, который подал петицию в Верховный суд Израиля против морской сделки с Ливаном.

«Соглашение об уступке территории Ливану, безусловно, касается территории, которую Израиль объявил своей суверенной территорией. Это первый случай, когда Израиль уступает территорию, над которой он заявил о своем суверенитете. Это первый случай, когда израильское правительство отдает территорию без поддержки Кнессета, и впервые правительство меньшинства делает это», — сказал профессор Конторович.

«Передача любой национальной территории требует одобрения Кнессетом в израильском законодательстве, а также в конституциях стран от США до Египта. Причина, по которой правительство заявляет, что оно должно сделать это сейчас, до выборов или голосования в Кнессете, заключается в том, что это требование «Хизбаллы» предотвратить войну. Это означает, что «Хизбалла» теперь преобладает над демократией Израиля», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что президент США Джо Байден поздравил президента Ливана с завершением переговоров с Израилем. Ливанские журналисты утверждают, что состоялась беседа между президентом США Джо Байденом и президентом Ливана Мишелем Ауном.

Наша редакция сообщала, что Нетаниягу вновь раскритиковал Лапида из-за сделки с Ливаном и сказал, что это историческая капитуляция. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в очередной раз негативно высказался в адрес сделки между Израиле и Ливаном касаемо морской границы.

Курсор сообщал, что в США сделали заявление о морской сделке между Израилем и Ливаном. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что никто не хочет военного решения конфликта.