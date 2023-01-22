Эксперт назвал причины «сухой» зимы в Израиле

Мы почти забыли, что находимся в середине зимнего сезона, в месяце, который когда-то был одним из самых холодных и дождливых в году.

Количество осадков, выпавших в большинстве районов страны в январе, намного ниже среднего сезонного показателя, особенно на севере. На этой неделе измерительные станции на Голанских высотах обнаружили, что это самый сухой сезон с момента начала измерений.

Об этом говорится в материале портала Mako.

Так, на севере страны к середине января выпало около 30%-50% нормы. Таким образом, 2023 год стал одним из четырех самых засушливых с начала измерений. Резкое уменьшение количества осадков в районе непосредственно влияет на важные водоемы, а также на ручьи и реки.

«Мы должны помнить, что этот жаркий год наступает после четырех дождливых сезонов», — заверяет профессор Хадас Саарони из факультета географии Тель-Авивского университета.

По его словам, главной характеристикой режима дождей в нашем регионе является высокая межгодовая изменчивость, так что прошедший год не является свидетельством изменения климата.

«Фактически мы до сих пор не наблюдаем уменьшения количества осадков в нашем регионе, но мы видим изменения в дождевом режиме. Например: уменьшение количества дождливых дней и увеличение интенсивности дождя», — поясняет Саарони.

Он отмечает, что существует явная опасность уменьшения количества дождливых дней и увеличения интенсивности осадков.

«Ситуация вместе с расширенным строительством увеличивает риск наводнений, особенно в прибрежных городах. С другой стороны, засушливые периоды в середине зимы также удлинились и вместе с отчетливой тенденцией к потеплению, в том числе зимой, и усилением и удлинением волн тепла снижают эффективность дождя для сельского хозяйства, для поверхностных и подземных вод», — говорит ученый.

При этом, по словам экспертов, природная экосистема, особенно в средиземноморском климате Израиля, знает, как справляться с периодами засухи.

«Вы должны помнить, что дожди все еще могут происходить. Эти засухи напрямую влияют на гидрологическую систему, когда испарение с почвы и растительности увеличивается с прекращением осадков и потеплением. Поэтому, когда придет следующий дождь, меньше воды будет просачиваться для заполнения резервуаров подземных вод», — поясняет Идан Барнеа, экогидролог из отдела восстановления рек Общества охраны природы.

Как сообщал Курсор, Европе угрожает сильнейшая за последние 500 лет засуха.

Курсор писал ранее, что глобальное потепление вызовет выброс радиации в Арктике.