Эксперты назвали самое уязвимое место Израиля накануне выборов

Аналитики и официальные лица говорят, что, хотя опасения по поводу прямой атаки на инфраструктуру выборов невелики, враги могут пытаться посеять разногласия в обществе с помощью онлайн-дезинформации.

За несколько дней до выборов в Кнессет Израиль находится в состоянии готовности к возможным кибератакам или кампаниям влияния со стороны иностранных соперников, особенно Ирана, направленных на усиление напряженности среди крайне разделенной израильской общественности.

День выборов во вторник является «желанной целью для кампаний влияния», заявил офис министра связи Йоаза Хенделя перед тем, как Израиль проведет свое пятое голосование менее чем за четыре года.

Министерство и Национальное киберуправление готовятся к борьбе с прямыми атаками на инфраструктуру выборов, включая попытки взлома серверов и веб-сайтов Центральной избирательной комиссии.

Но эти опасения второстепенны, отчасти потому, что израильтяне голосуют бумажными бюллетенями. По словам официальных лиц и экспертов, более серьезными являются онлайн-кампании, направленные на подрыв доверия к демократическому процессу в Израиле.

Председатель избирательной комиссии Ицхак Амит предупредил об усилиях врагов по «делегитимации результатов», тем самым «нанося вред демократии… вызывая расколы и подозрения».

По мнению Офира Бареля, исследователя из Тель-Авивского университета, есть доказательства того, что Иран пытается «попытаться повлиять на израильское общество, распространяя ложь политического содержания».

«Мы видим во многих случаях поддельные иранские аккаунты, которые могут распространять разжигающие разногласия и подстрекательские сообщения, либо распространять ложь, чтобы нанести ущерб имиджу определенного политика», — сказал Барел.

Он отметил, что Израиль стал более уязвимым для таких нападений, учитывая его укоренившиеся политические разногласия.

«Цель состоит не в том, чтобы навредить конкретному политику, а в том, чтобы поощрить поляризацию и хаос в израильской политике, которая уже осложнилась из-за политического тупика», — сказал Барел AFP.

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