Судебный процесс над Нетаниягу будет продолжен — Шакед

По словам министра внутренних дел, ее партия не поддержит закон, который прекратит судебный процесс над лидером оппозиции по делу о коррупции.

Партия «Еврейский дом» в случае прохождения в Кнессет не будет поддерживать закон, который позволит прекратить судебный процесс над лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу по делу о коррупции.

Об этом заявила лидер политсилы, министр внутренних дел Айелет Шакед, сообщает The Times of Israel.

Также, по ее словам, возглавляемая ею партия не поддержит закон об исключении основных предметов в ультраортодоксальных школах.

«Мы не будем голосовать за «французский закон», за прекращение судебного разбирательства, за закон об отмене основных предметов. Эти вещи не будут частью коалиционного соглашения», — сказала Шакед.

Как сообщал Курсор, на днях председатель «Еврейского дома», министр внутренних дел Айелет Шакед провела пресс-конференцию в Рамат-Гане, на которой она пообещала баллотироваться до конца, несмотря на мрачное положение ее партии в опросах.

«С того момента, как была опубликована новость о том, что я подумываю об уходе, я получил колоссальный толчок со стороны общественности. Огромный толчок, сопровождаемый большим беспокойством. В последний день публикации вызвали сдвиг среди идеологической общественности, что моя судьба была привязаны к их судьбе, внезапно пришло осознание того, что [если мы уйдем], они останутся без письма у урны для голосования», — сказала Шакед.

Курсор ранее писал, что, по данным одного из последних опросов, партия Нетаниягу теряет популярность. Новый опрос показывает, что «Еш Атид» находится в пределах 6 мест от «Ликуда», и ни одна из сторон не может сформировать правительство.