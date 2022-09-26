Экспорт вина из Израиля удвоился и достиг рекордных показателей

По данным Института экспорта, в прошлом году израильские виноделы поставили за границу вина на 61 миллионов долларов.

В прошлом году экспорт вина из Израиля достиг своего пика, и эксперты говорят, что продажи напитка будут продолжать увеличиваться.

Об этом сообщает издание Finance.walla.

В прошлом году экспорт вырос на 21%, а к 2026 году ожидается увеличение общего объема продаж еще на 50%. В 2021 году израильские виноделы поставили в другие страны вина на 61 млн долларов, что почти на четверть больше, чем в 2022 году. За последнее десятилетие экспорт удвоился и достиг рекордного показателя за свою историю.

Согласно данным Института экспорта, около двух третей израильских вин экспортируются в Северную Америку. В частности, в США экспорт за прошлый год увеличился на 31% и достиг 38 млн долларов. А вот в Европе главными странами-импортерами нашего вина являются Франция (10%) и Великобритания (5%). Италия, Польша, Германия и Бельгия закупают по 2% каждая. По 1% напитка приходится на россию* и Японию.

«Курсор» писал ранее, что из-за особенностей климата в пустыне Негев за год выпадает менее 300 мм осадков. Несмотря на это, в пустыне выращивают удивительный виноград с небольшим содержанием танинов, который хорош не только для еды, но особенно для производства вина.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!