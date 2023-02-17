Зеленский раскритиковал Израиль в своей речи на Мюнхенской конференции

На следующий день после встречи с министром иностранных дел Эли Коэном в Киеве президент Украины Владимир Зеленский сегодня открыл Мюнхенскую конференцию, раскритиковав Израиль за то, что он до сих пор не поставляет оружие его стране.

Зеленский заявил, что Украина до сих пор не получила от Израиля «Пращу Давида», чтобы использовать ее «против Голиафа», но подчеркнул, что, по его мнению, это всего лишь вопрос времени.

«У нас нет другого выхода, кроме как победить Голиафа, пришедшего разрушить наши жизни. Мы все живем в демократическом мире Давида. У нас до сих пор нет пращи Давида из Израиля, но я уверен, что это временно».

Отметим, что «Праща Давида» — это израильская система ПВО.

Зеленский также сказал, что «очевидно», что Украина не станет последней остановкой вторжения владимира путина.

Зеленский предупредил, что российский лидер продолжит агрессию в других странах бывшего СССР. Он заявил, что пока на Западе обсуждались поставки танков в Украину, Кремль думал о способах «задушить» Молдову.

Он также сказал, что оценивает вероятность того, что Беларусь присоединится к вторжению в его страну на стороне россии, как низкую.

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