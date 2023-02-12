Вспыхнул скандал: союзница Нетаниягу рассказала, кого обвиняет в теракте в Иерусалиме

После кровавых выходных, в ходе которых три человека были убиты палестинцем в Иерусалиме, член партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаниягу отреагировала на трагедию в субботу вечером, возложив вину за нападение на маловероятного виновника: председателя Верховного суда. Эстер Хают.

В необычном твите депутат Кнессета Талли Готлиб заявила, что заявления Хают несколько недель назад, направленные против плана правительства по радикальному пересмотру системы правосудия, побудило врагов Израиля совершить нападения, потому что они «выявляют слабые места» в израильском обществе.

«Я виню в теракте председателя Верховного суда, — написал Готлиб. — Я виню ее за ощущение хаоса в израильской нации. Я обвиняю ее в разрушении и причинении серьезного вреда демократии и верховенству закона».

По словам Готлиб, Хают «разжигала ненависть по отношению к правому правительству, а не [только] к [судебной] реформе. Что с того, если это вызовет хаос, что с того, если наши враги нападут на нас, потому что они увидят в нас слабость — все приемлемо на пути к свержению правого руководства».

Ее твит вызвал немедленные упреки со стороны оппозиционных политиков и экспертов со всего политического спектра, в том числе правых и сторонников жесткой перестановки в судебной системе.

«Подстрекательство не знает границ, — отреагировала депутат Кнессета Юлия Малиновская от оппозиционной партии «Исраэль Бейтену». — На самом деле нет красной линии, которую вы не пересекли бы».

Бывший депутат Кнессета от партии «Национальное единство» Эйтан Гинзбург назвал твит «клеветническим и подстрекательским», добавив: «Член Кнессета обвиняет председателя Верховного суда в убийственном теракте. Куда мы пришли?»

Бывший депутат Кнессета от «Ямины» Абир Кара заявил, что ей «нужно немедленно извиниться» за «клевету». Он сказал, что единственным виновником нападения был «презренный палестинский враг», назвав коалицию «бандой психопатов-пироманов».

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