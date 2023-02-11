Теракт в Иерусалиме: число погибших увеличилось

Брат 6-летнего мальчика, погибшего в результате теракта в Иерусалиме, скончался от травм.

Ашер Менахем Фали, 8-летний мальчик, серьезно раненный в результате теракта в районе Рамот в Иерусалиме, скончался от полученных травм.

Об этом сообщает Israel National News со ссылкой на информацию медицинского центра Шаарей Цедек.

Там отметили, что ребенок был доставлен в больницу в критическом состоянии во время проведения сердечно-легочной реанимации. Бригады травматологического отделения несколько часов боролись за его жизнь, но безуспешно.

Шестилетний брат Ашера Яаков Исраэль также был убит в результате нападения и был похоронен вчера перед началом Шаббата.

Отец мальчиков получил ранения средней степени тяжести, а их десятилетний брат получил легкие ранения в результате нападения.

Число погибших в результате нападения возросло до трех, включая Шломо Ледермана, 20-летнего студента иешивы.

Как сообщал Курсор, пресс-секретарь ХАМАСа Хазем Кассем отреагировал на теракт в Рамоте.

«Героическая операция … является естественным ответом на все преступления оккупации против палестинского народа, последним из которых является резня оккупантов. в лагере Акбат-Джабер», — заявил представитель ХАМАСа.

Также мы писали о том, что министр экономики Нир Баркат требует после смертоносного нападения в районе Рамот в Иерусалиме принять жесткие меры, чтобы помешать Палестинской администрации выплачивать зарплату террористам и их семьям.

«Мое сердце разбито тяжелыми последствиями кровопролитного нападения в Иерусалиме, которое на данный момент привело к убийству двух членов одной семьи, в том числе 6-летнего еврейского мальчика, вся жизнь которого было впереди. Я молюсь о скорейшем выздоровлении раненых», — признался министр.

Он напомнил, что «каждый террорист получает от Абу Мазена плату в размере 4 миллионов шекелей за совершенное им убийство».

«Палестинская администрация поощряет терроризм, выплачивая 4 миллиона шекелей каждому террористу за убийство евреев. Невообразимо, что Абу Мазен и палестинская администрация платят террористам за убийство невинных евреев, а мир молчит. Мы должны сделать все, чтобы остановить это как можно скорее, насколько это возможно, — сказал Баркат.

Ранее Курсор сообщал о еще одном погибшем: число жертв теракта в Рамоте растет.

Кроме того, мы писали, что опубликовано видео нейтрализации террориста.