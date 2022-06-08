Экстренные службы прибыли на место пожара в районе Иерусалима

Вблизи Иерусалима распространяется лесной пожар, вспыхнувший рядом с фабрикой и винодельней. На данный момент силами пожарных бригад пытаются справиться с огнем.

В районе Иерусалима распространяется лесной пожар.

На место пожара прибыло пять пожарных команд и шесть пожарных самолетов.

Огонь вспыхнул между Кирьят Анавим и Хар Адар, рядом с винодельней, фабрикой и отелем.

На данный момент спасатели работают по ликвидации возгорания.

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Также мы сообщали, что коалиция намерена голосовать против закона о минимальной заработной плате. Вновь политические мотивы могут помешать принять социально значимый закон. Сегодня Кнессет рассмотрит в предварительном чтении законопроект о повышении минимальной зарплаты.

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