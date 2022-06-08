Коалиция намерена голосовать против закона о минимальной заработной плате

Вновь политические мотивы могут помешать принять социально значимый закон. Сегодня Кнессет рассмотрит в предварительном чтении законопроект о повышении минимальной зарплаты.

В Кнессете ожидается новая политическая битва за принятие закона. Теперь камнем преткновения станет закон о повышении минимальной заработной платы до 40 шекелей в час, продвигаемый коалиционной лейбористской партией.

Ожидается, что по политическим соображениям коалиция в предварительном чтении проголосует против законопроекта.

Член парламента от партии Авода Наама Лазими, выступая за повышение минимальной заработной платы, стала автором одного из трех связанных законопроектов, вынесенных сегодня на голосование на пленуме.

Два других законопроекта подготовили депутаты от оппозиции. Сообщают, что коалиция решила голосовать сегодня против предварительного чтения по повышению минимальной заработной платы, и что Лазими нужно исключить свой законопроект из пакета.

Все три законопроекта взаимосвязаны и будут голосоваться вместе.

Движущей силой всех трех законопроектов является организация Standing Together. Представитель организации заявил, что после того, как ссора с министром финансов Авигдором Либерманом помешала продвижению законопроекта Лазими, организация обратилась к оппозиции.

В настоящее время минимальная заработная плата составляет 29,12 шекеля в час.

«Курсор» передавал ранее, что коалиция намерена наказать Сильман за ее голосование против Каханы. Ямина может объявить Идит Сильман перебежчиком после ее голосования против повторного назначения Каханы, что не даст ей возможности баллотироваться на следующих выборах в Кнессет.

Напомним, силовики критикуют заявления Беннета против Ирана.