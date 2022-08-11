El Al сообщила о внушительных доходах: в чем причина и как изменились цены на билеты

Согласно опубликованным в четверг финансовым отчетам перевозчика, израильская национальная авиакомпания El Al восстанавливается после пандемии и многомесячного рабочего спора, из-за которого рейсы отменялись почти ежедневно.

В отчете за второй финансовый квартал 2022 года говорится, что компания провела три месяца под открытым небом — это самый продолжительный период непрерывной деятельности с начала пандемии COVID-19.

Компания сообщила о выручке в размере 516 миллионов долларов в прошлом квартале, что на 132% больше, чем выручка, зарегистрированная за то же время в прошлом году, и на 12% больше, чем в 2019 году, до того, как разразилась пандемия.

Компания также заявила, что в последнем финансовом квартале она получила чистую прибыль в размере 100 миллионов долларов по сравнению с чистым убытком в размере 57 миллионов долларов примерно в то же время в прошлом году.

Повышенный спрос и более высокая стоимость полетов сыграли свою роль в финансовом оздоровлении компании.

По данным деловой газеты The Marker, за последние месяцы цены на авиабилеты выросли на 28%. Доходы El Al от пассажирских рейсов выросли на 227% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и достигли 327 млн ​​долларов. И это несмотря на 120-процентный рост цен на авиакеросин.

В прошлом месяце компания заявила, что возвращает свой самолет Boeing 777-200ER в эксплуатацию из-за «высокого спроса на рейсы летом» после временного закрытия линии во время пандемии.

Другим важным фактором, сыгравшим в пользу El Al и позволившим компании добиться хороших результатов, стала налоговая льгота в размере 117 миллионов долларов, которую она получила после продажи своей дочерней компании Frequent Flyer Program страховой компании Phoenix в начале этого года. Без налоговых льгот компания закончила бы квартал с чистым убытком в размере 17 миллионов долларов.

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