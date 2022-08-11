Популярнейший лоукост вернется в россию

В настоящее время Wizz Air Abu Dhabi выполняет рейсы по сети из 34 пунктов назначения в радиусе пяти часов полета от Абу-Даби.

Wizz Air Abu Dhabi возобновляет полеты в москву, россия. Рейсы будут выполняться ежедневно с 3 октября.

Майкл Берлуи, управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi, сказал: «Wizz Air Abu Dhabi управляет сетью из 34 направлений в пределах пятичасового радиуса полета от Абу-Даби, предлагая сверхнизкие тарифы на различные направления. Мы поддерживаем индустрию путешествий и туризма в ОАЭ, улучшая связь как на региональном, так и на глобальном уровне в соответствии с национальными правилами и политикой».

Wizz Air Abu Dhabi выполняет рейсы в Александрию (Египет), Алматы (Казахстан), Амман (Иордания), Акабу (Иордания), Афины (Греция), Баку (Азербайджан), Белград (Сербия), Даммам (Саудовская Аравия), Кувейт ( Кувейт), Кутаиси (Грузия), Манама (Бахрейн), Мале (Мальдивы), Маскат (Оман), Нур-Султан (Казахстан), Салала (Оман), Санторини (Греция), Сараево (Босния), Сохаг (Египет), Тель-Авив (Израиль), Тирана (Албания) и Ереван (Армения) и другие.

Wizz Air Abu Dhabi выполняет рейсы в Александрию (Египет), Алматы (Казахстан), Амман (Иордания), Акабу (Иордания), Афины (Греция), Баку (Азербайджан), Белград (Сербия), Даммам (Саудовская Аравия), Кувейт ( Кувейт), Кутаиси (Грузия), Манама (Бахрейн), Мале (Мальдивы), Маскат (Оман), Нур-Султан (Казахстан), Салала (Оман), Санторини (Греция), Сараево (Босния), Сохаг (Египет), Тель-Авив (Израиль), Тирана (Албания) и Ереван (Армения) и другие.

В недавних новостях Wizz Air открыла два новых маршрута из Абу-Даби в Кувейт и на Мальдивы.

Как ранее писал Курсор, Великобритания передаст Украине три системы залпового огня и «значительное» количество ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!