«Элегантное решение»: новый поворот в деле Еврейского агентства

В Израиле обсуждается вариант с закрытием организации Сохнут и последующим открытием ее заново, но уже в соответствии с требованиями российского законодательства.

Правительство рассматривает вариант так называемого «элегантного решения» дела Еврейского агентства в россии*.

Об этом сообщил israelhayom.

В настоящее время идет подготовка к трем основным сценариям, но есть надежда, что удастся достичь договоренности, при которой агентство сможет продолжать свою деятельность практически в обычном режиме, хотя для этого понадобится провести некоторые существенные технические изменения.

Суд в москве отложил на месяц слушание дела против Еврейского агентства, и теперь сроки перенесены на 19 сентября. Официальной причиной просьбы об отсрочке юристы агентства заявили желание получить достаточное время для изучения представленных по делу материалов и документов. Но все понимают, что это время необходимо для достижения решений вне стен суда.

В Иерусалиме до сих пор пытаются урегулировать деятельность Сохнут, чтобы оно могло продолжать работать практически в обычном режиме, с небольшими изменениями, которые приведут его в соответствие с требованиями российского законодательства.

«Элегантное решение» в нынешней ситуации заключается в том, чтобы закрыть агентство, а потом вновь возобновить его деятельность через открытие нового объединения.

Такое решение, с одной стороны, позволило бы русским утверждать, что они выдержали требование закона по запрету незаконного сбора информации, в чем и обвиняется Сохнут, а с другой стороны, позволило бы продолжить агентству деятельность в россии.

Ранее Курсор писал, что Еврейское агентство заявило, что не собирается покидать россию.

Также мы сообщали о скандале вокруг Сохнута: Еврейское агентство отреагировало на судебные слушания в москве.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!