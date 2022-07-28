Скандал вокруг Сохнута: Еврейское агентство отреагировало на судебные слушания в москве

Еврейское агентство выступило с заявлением в связи с судебными слушаниями, которые начались сегодня утром в столице рф.

Утром 28 июля в москве* состоялось предварительное слушание по делу ассоциации, которую Еврейское агентство задействует в рф*.

«Судебное слушание завершилось решением судьи начать обсуждение по сути вопроса 19 августа этого года. Ассоциация представит свои аргументы в суд в назначенный день», — говорится в заявлении Еврейского агентства.

Яаков Хагоэль, исполняющий обязанности председателя Еврейского Агентства, сказал:

«Еврейское агентство играет важную роль в развитии еврейской идентификации и укрепления связи с Израилем еврейских общин во всем мире. Деятельность Еврейского агентства в еврейской общине россии продолжится во имя обеспечения ее дальнейшего процветания, связи с культурно-историческим наследием еврейского народа и государством Израиль».

Ранее мы сообщали, что сегодня в Басманном суде москвы началось рассмотрение иска министерства юстиции россии о ликвидации Еврейского агентства для Израиля («Сохнут») в рф.

Напомним, что российские евреи опасаются, что не смогут покинуть страну, если москва* продолжит угрозы по закрытию Еврейского агентства.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!