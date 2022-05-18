Елена Зеленская: Украине нужен израильский опыт программы психологической помощи

Первая леди Украины Елена Зеленская провела телефонный разговор с первой леди Израиля Михаль Герцог, а также призвала Израиль присоединиться к программе психологической помощи.

Елена Зеленская поблагодарила Михаль Герцог и народ Израиля за гуманитарную помощь и поддержку для Украины, разрываемой войной.

Об этом информирует Офис президента Украины.

Известно, что медицинскую помощь израильских врачей получили на данный момент семь тысяч украинцев.

Супруга Владимира Зеленского также пригласила Михаль Герцог принять участие в национальной программе психологической помощи, которая разрабатывается по инициативе Елены Зеленской

Первая леди Украины выделила тот факт, что у Израиля имеется большой опыт борьбы с посттравматическим стрессовым расстройством, а это особенно актуальная для Украины проблема в нынешних реалиях.

«Жестокость российских военных, которая повергла в шок весь цивилизованный мир, приводит к тому, что миллионы украинцев нуждаются еще и в неотложной профессиональной психологической помощи. И здесь я очень благодарна за поддержку государства Израиль, которое позволит это реализовать, о чем ваш супруг, Президент Государства Израиль Ицхак Герцог, сообщил в письме моему мужу Владимиру Зеленскому», – сказала первая леди.

Михаль Герцог ответила, что «у Израиля действительно есть все возможности и готовность обучать украинских психологов для того, чтобы в будущем они могли квалифицированно помогать тем, кто в этом нуждается».

Как ранее писал Курсор, в Киеве возобновило работу Посольство Израиля в Украине.