В МИД отреагировали на выступление Джо Байдена на Генассамблее ООН

По словам Эли Коэна, Соединенные Штаты и Израиль - союзники, разделяющие общие ценности и мировоззрение.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн прокомментировал выступление президента США Джо Байдена на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций.

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль по-русски.

По словам Коэна, Иерусалим приветствует "усилия президента по содействию миру и нормализации на Ближнем Востоке, а также продвижению плана транспортной связи между странами Персидского залива и Европой через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль".

"Эта беспрецедентная инициатива укрепит Ближний Восток и весь регион. Соединенные Штаты и Израиль - союзники, разделяющие общие ценности и мировоззрение, и мы продолжим укреплять наши отношения с США и сотрудничать во всех областях", - добавил глава МИД.

Во время выступления на Генассамблее ООН Джо Байден, в частности, затронул тему нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии, а также новых возможностей для сотрудничества на Ближнем Востоке.

“Мы расширяем нормализацию отношений Израиля со странами Ближнего Востока, как с экономической, так и с политической точки зрения. Интеграция Израиля в регионе важна, пока мы продолжаем работать над созданием двух государств”, - заявил Байден, подразумевая ПА.

По словам президента США, нормализация и экономические связи Израиля со своими соседями имеют положительное и практичное воздействие, "даже когда мы продолжаем безостановочно работать, поддерживая справедливый и долгосрочный мир между израильтянами и палестинцами".

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетел в США из Израиля в ночь на 18 сентября. Первой остановкой станет Калифорния, где он встретится с Маском. В ходе встречи запланировано проведение часовой дискуссии в прямом эфире.

Вскоре после этого Нетаниягу прибудет в Нью-Йорк, где станет участником ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и проведет встречи на высшем уровне.

Также Курсор писал о том, что президент США Джо Байден лично приглашал премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Белый дом, но глава правительства вынужден был отказаться, поскольку предложенные даты встречи ему не подошли.