Эли Коэн прибыл в Бучу: первые кадры

Глава МИД Израиля Эли Коэн посетил Бучу, пригород Киева, сильно пострадавший в начале войны.
Министр сказал о своем визите: «Невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и страшных историй, которые я слышал и с которыми столкнулся. Израиль осуждает любое преднамеренное причинение вреда невинным людям».
Министр иностранных дел Эли Коэн также посетил дом пожилой женщины Евгении Иехудии Гальмуда, чей дом в Буче пострадал из-за российской ракеты. Она живет дома одна с собакой и кошкой. Окна в доме до сих пор выбиты, двор сильно поврежден. Дорога, ведущая к ее дому, также сильно повреждена снарядами. Евгения не поверила, что к ней приехал сам министр иностранных дел Израиля.
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