Эли Коэн прибыл в Бучу: первые кадры

Глава МИД Израиля Эли Коэн посетил Бучу, пригород Киева, сильно пострадавший в начале войны.

Министр сказал о своем визите: «Невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и страшных историй, которые я слышал и с которыми столкнулся. Израиль осуждает любое преднамеренное причинение вреда невинным людям».

FM @elicoh1 visited Bucha, a suburb of Kiev badly damaged at the beginning of the war. FM Cohen: It is impossible to remain indifferent in the face of the harsh sights and horror stories that I have heard and been exposed to. Israel condemns any intentional harm to innocents. pic.twitter.com/8XNZoD0SAo — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) February 16, 2023

שר החוץ אלי כהן ביקר בביתה של יבגנייה קשישה יהודיה גלמודה שביתה בבוצ'ה נפגע מטיל רוסי. היא מתגוררת בבית לבדה עם כלב וחתול. החלונות בבית עדיין מנופצים ובחצר נשארו נזקים גדולים. הכביש שמוביל לביתה ניזוק קשות מפגזים. יבגנייה לא האמינה ששר החוץ של מ.ישראל הגיע אליה @elicoh1 pic.twitter.com/Z8yDBKbnN1 — Itamar Eichner (@itamareichner) February 16, 2023

Министр иностранных дел Эли Коэн также посетил дом пожилой женщины Евгении Иехудии Гальмуда, чей дом в Буче пострадал из-за российской ракеты. Она живет дома одна с собакой и кошкой. Окна в доме до сих пор выбиты, двор сильно поврежден. Дорога, ведущая к ее дому, также сильно повреждена снарядами. Евгения не поверила, что к ней приехал сам министр иностранных дел Израиля.

Читайте также: глава МИД Израиля Эли Коэн впервые прибыл в Украину с начала войны.