Эли Коэн прибыл в Бучу: первые кадры

10:27, Сегодня
Новости Израиля
эли коэн фото
Фото: Flash90

Эли Коэн прибыл в Украину и вскоре встретится с Зеленским.

Глава МИД Израиля Эли Коэн посетил Бучу, пригород Киева, сильно пострадавший в начале войны.

Министр сказал о своем визите: «Невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и страшных историй, которые я слышал и с которыми столкнулся. Израиль осуждает любое преднамеренное причинение вреда невинным людям».

Министр иностранных дел Эли Коэн также посетил дом пожилой женщины Евгении Иехудии Гальмуда, чей дом в Буче пострадал из-за российской ракеты. Она живет дома одна с собакой и кошкой. Окна в доме до сих пор выбиты, двор сильно поврежден. Дорога, ведущая к ее дому, также сильно повреждена снарядами. Евгения не поверила, что к ней приехал сам министр иностранных дел Израиля.

Читайте также: глава МИД Израиля Эли Коэн впервые прибыл в Украину с начала войны.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.