«Немедленно представить военную угрозу»: Эли Коэн обратился к США с призывом

Министр иностранных дел Эли Коэн предупредил, что ядерная программа Ирана почти достигла 90-процентного порога обогащения урана.

Ядерная программа Ирана быстро приближается к 90-процентному порогу обогащения урана, предупредил сегодня во вторник министр иностранных дел Израиля, призвав Соединенные Штаты противостоять Тегерану с «реальной военной угрозой».

Выступая на мероприятии в Иерусалиме, организованном Конференцией президентов крупных еврейских организаций, министр иностранных дел Эли Коэн («Ликуд») осудил Тегеран как «финансиста номер один» в мире по терроризму и заявил, что США должны вмешаться, чтобы удержать Иран от продвижения вперед со своими атомными амбициями.

«Иран — финансист номер один глобального террора, — сказал Коэн. — Сегодня иранский террор убивает свободных граждан Европы».

«Иран очень близок к 90-процентному обогащению урана. Соединенные Штаты должны немедленно представить реальную военную угрозу», — сказал он.

Коэн также рассказал о своем недавнем визите в Киев, во время которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также усилиях Израиля по спасению выживших после сильного землетрясения на турецко-сирийской границе в начале этого месяца.

«Я был первым министром иностранных дел Ближнего Востока, посетившим Украину на прошлой неделе. Для нас очень важно показать нашу поддержку украинскому народу. Я сказал президенту Зеленскому, что мы будем поддерживать Украину в ООН, продолжим поставлять гуманитарную помощь и поделимся нашей системой оповещения», — заявил он.

«У нас также есть прямые связи с россией*. В россии большая еврейская община, и рф является важным игроком в нашем регионе», — сказал Коэн.

Читайте также: СМИ узнали об одном из главных запросов Зеленского на встрече с Коэном.