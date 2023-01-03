В США отреагировали на скандальное заявление нового министра Эли Коэна о войне в Украине

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что Израиль «будет меньше говорить» в отношении российско-украинской войны.

Сенатор США Линдси Грэм (республиканка) отреагировала на комментарии министра иностранных дел Израиля Эли Коэна о российско-украинской войне и написала в Твиттере, что «молчать о преступном поведении россии* — не лучший вариант».

Напомним, что Коэн вчера выступил на церемонии в министерстве иностранных дел в Иерусалиме, посвященной его вступлению в должность, и сказал в отношении российско-украинской войны, что Израиль «будет меньше говорить» о войне.

«Гуманитарная помощь Украине будет продолжена», — сказал Коэн, пояснив, что также планирует поговорить с министром иностранных дел россии сергеем лавровым.

Сенатор Грэм ответила в Твиттере на замечания только что вступившего в должность министра. «Я рада видеть, что г-н Коэн, новый министр иностранных дел Израиля, уделяет первостепенное внимание стратегическим отношениям между США и Израилем и поддерживает продолжение гуманитарной помощи Украине, — написала она в Твиттере. — Однако мысль о том, что Израилю следует меньше говорить о преступном вторжении россии в Украину, немного нервирует».

«Надеюсь, г-н Коэн понимает, что когда он будет говорить с российским лавровым, то будет говорить с представителем военного преступного режима, который каждый день совершает военные преступления в промышленных масштабах», — добавила сенатор от Южной Каролины.

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