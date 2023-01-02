В своей вступительной речи перед сотрудниками министерства иностранных дел глава МИД Эли Коэн сказал, что отношения Израиля с США «стоят во главе наших приоритетов».
«Нет замены израильско-американским связям, — сказал он. — Это долгосрочное стратегическое партнерство, основанное, прежде всего, на общих ценностях и на общих интересах».
После церемонии встречи в МИД запланирована его беседа с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Коэн также сказал, что Израиль является ключевым партнером Европы и имеет возможность углубить свои связи с ЕС.
Затем он коснулся соглашений Авраама, объявив, что следующая встреча Форума Негева состоится в марте в Марокко.
«Расширение действия Авраамских соглашений — это вопрос не «если», а «когда», — сказал он.
Относительно Украины Коэн сказал, что новое правительство будет меньше говорить о стране публично, но продолжит гуманитарную помощь.
Он заявил, что завтра проведет беседу с главой МИД рф* сергеем лавровым.
Коэн упомянул также ядерную угрозу со стороны Ирана, сказав, что Израиль сосредоточился на расширении своего военного потенциала и создает международный фронт, объединенный против ядерных амбиций Тегерана.
«Страны мира должны перестать прятать голову в песок», — заявил он.
Министр иностранных дел раскритиковал палестинцев за то, что они преследуют свои цели на международных форумах, таких как Международный суд в Гааге. «Те, кто должен предстать перед судом, — это палестинское руководство, которое является единственным местом в мире, которое поощряет убийства евреев за то, что они евреи».
Он призвал международное сообщество направить палестинскому руководству четкий сигнал: «Хватит подстрекательства в учебных заведениях и финансирования убийц евреев».
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.