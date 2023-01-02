«Меньше говорить» об Украине: новый министр иностранных дел сделал неожиданное заявление

В первом выступлении министр иностранных дел Коэн пообещал «меньше говорить» об Украине.

В своей вступительной речи перед сотрудниками министерства иностранных дел глава МИД Эли Коэн сказал, что отношения Израиля с США «стоят во главе наших приоритетов».

«Нет замены израильско-американским связям, — сказал он. — Это долгосрочное стратегическое партнерство, основанное, прежде всего, на общих ценностях и на общих интересах».

После церемонии встречи в МИД запланирована его беседа с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Коэн также сказал, что Израиль является ключевым партнером Европы и имеет возможность углубить свои связи с ЕС.

Затем он коснулся соглашений Авраама, объявив, что следующая встреча Форума Негева состоится в марте в Марокко.

«Расширение действия Авраамских соглашений — это вопрос не «если», а «когда», — сказал он.

Относительно Украины Коэн сказал, что новое правительство будет меньше говорить о стране публично, но продолжит гуманитарную помощь.

Live update: In 1st speech, Foreign Minister Cohen hails US, EU ties, vows to ‘talk less’ on Ukraine https://t.co/Nq4MPARKrp — TOI ALERTS (@TOIAlerts) January 2, 2023

Он заявил, что завтра проведет беседу с главой МИД рф* сергеем лавровым.

Коэн упомянул также ядерную угрозу со стороны Ирана, сказав, что Израиль сосредоточился на расширении своего военного потенциала и создает международный фронт, объединенный против ядерных амбиций Тегерана.

«Страны мира должны перестать прятать голову в песок», — заявил он.

Министр иностранных дел раскритиковал палестинцев за то, что они преследуют свои цели на международных форумах, таких как Международный суд в Гааге. «Те, кто должен предстать перед судом, — это палестинское руководство, которое является единственным местом в мире, которое поощряет убийства евреев за то, что они евреи».

Он призвал международное сообщество направить палестинскому руководству четкий сигнал: «Хватит подстрекательства в учебных заведениях и финансирования убийц евреев».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.