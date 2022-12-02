Элькин выразил тревогу в связи с планами партии «Ноам»

Министр Зеэв Элькин из партии «Национальное единство» обеспокоен планами, озвучеными и начатыми председателем «Ноам» Ави Маозом.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«У Маоза довольно много прав, но его мнение меня беспокоит. Это всего лишь небольшая реклама того, что нас ждет от нового правительства», — сказал он.

Напомним, что Нетаниягу близок к формированию правительства в Израиле. Политик, дольше всех занимавший пост премьер-министра, стал на шаг ближе к возвращению к власти после достижения договоренности с лидером партии «Ноам» Ави Маозом. Крайне правая партия, известная своими откровенно гомофобными позициями, будет представлена в следующем кабинете министров наряду с другими ультраправыми платформами, такими как «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича и «Оцма йехудит» («Еврейская власть») Итамара Бен-Гвира.

Праворадикальные партии обретут беспрецедентную власть в истории еврейского народа.

В частности, Ави Маоз будет работать в министерстве образования, продвигая «еврейскую национальную идентичность» в недавно созданном подразделении, основанном по прямому запросу партии «Ноам».

Это будет не единственный его пост; он также возглавит агентство «Натив», отвечающее за продвижение репатриации в Израиль из постсоветских государств.

Маоз участвовал в освобождении заключенных за сионистскую деятельность еврейских активистов из бывшего СССР, так называемых узников Сиона.

Ранее Курсор писал, что мэры израильских городов осудили передачу Ави Маозу подразделения минобразования.