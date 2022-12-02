Мэры израильских городов осудили передачу Ави Маозу подразделения минобразования

Мэры городов по всему Израилю выступили против сделки Ликуда с Ноам о передаче Ави Маозу подразделения, отвечающего за внешние образовательные программы в школах

Мэры городов и поселков по всему Израилю выступили против заключенной в четверг сделки. Это произошло после обращения Лапида к мэрам с призывом бойкотировать передачу подразделения, отвечающего за внешние образовательные программы в школах, депутату Ави Маозу.

Об этом сообщает Haaretz.

Партия Ликуд в рамках соглашения с партией Ноам согласились передать отдел внешних образовательных программ и продвижение совместных программ в министерстве образования отделу в канцелярии премьер-министра, которым будет руководить Маоз как заместитель министра.

Это ведомство отвечает за крупномасштабный тендер финансирования частных некоммерческих групп, которые захотят проводить программы в школах.

Такое соглашение о передаче ведомства вызвало негативную оценку израильских политиков.

В частности, Лапид назвал партию Ноам «экстремистской, расистской, гомофобной и опасной». Он призвал мэров служить «привратниками» и сохранять либеральную и непредвзятую систему образования. «Новое правительство, формируемое в Израиле, отказалось от образования наших детей и передало его в руки самых экстремистских и самых темных групп израильского общества», — сказал Лапид.

Ранее Курсор писал, что Лапид призвал бойкотировать ведомство Ави Маоза.

Также мы сообщали, что депутат Еш Атид предупредил, что Ави Маоз собирается преследовать евреев.

Наша редакция информировала, что ультраортодоксы выдвинули новое требование к коалиционным соглашениям.