Эрдан раскритиковал данные ООН о потерях израильтян в результате терактов в ПА

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал неточные сообщения ООН о жертвах и ранениях израильтян в результате террористических атак Палестинской автономии.

Об этом сообщает Jewish Press.

В своем выступлении на очередном заседании Совета Безопасности ООН по «ситуации на Ближнем Востоке» Эрдан подверг критике ложь, представленную органу представителями Палестинской администрации.

«Снова и снова мы слышали, что прошлый год был самым смертоносным для палестинцев… Однако эти цифры и статистика не являются фактами. Даже не близко. Они основаны на в корне ошибочной и предвзятой методологии. Методология дискриминации, которую Израиль отказывается принять. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду», — сказал Эрдан.

По словам дипломата, представитель ПА рассказал историю Хамди Шакере Абу Дайе, которого «хладнокровно застрелили». Однако он, как утверждает Эрдан, забыл упомянуть о том, что Хамди – террорист, посмертно прославлений ХАМАСом и представляющий угрозу. Хамди активно стрелял по солдатам в моменты, когда по нему открыли огонь, и это произошло только через день после того, как он открыл огонь по израильскому автобусу.

«Подавляющее большинство погибших и пострадавших палестинцев — это не невинные гражданские лица, занимающиеся своими делами, а террористы, нейтрализованные в ходе актов насилия», — подчеркнул Эрдан.

Согласно отчету ООН, представленному на форуме, всего 20 израильтян были убиты террористами, поддерживаемыми Палестинской автономией, в 2022 году. На самом деле, по словам Эрдана, был убит 31 израильтянин, и такая же разница в цифрах сообщается о раненых.

«Число ООН для раненых израильтян — 253, тогда как истинное число — 418. Расхождения между сообщениями и фактами исчисляются сотнями. Смерти и ранения израильтян, очевидно, не имеют значения. Возможно, это был самый смертоносный год для палестинских террористов, но это также был год с наибольшим количеством террористических атак, совершенных против израильтян за десятилетие», — отметил Эрдан.

«Курсор» сообщал, что Израиль раскритиковал представителя ООН за дружелюбное обращение к «Хизбалле».