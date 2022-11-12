Эрдоган подписал указ о назначении посла Турции в Израиле

Это произошло после восстановления дипотношений между двумя странами.

Президент Тайип Эрдоган подписал указ о назначении посла Турции в Израиле. Им стал Шакир Озкан Торунлар.

Сегодня, 12 ноября, указ был опубликован в «Официальном вестнике».

В документе сказано, что Шакир Озкан Торунлар, который является членом Консультативного совета по внешней политике, назначен на должность посла Турции в Государстве Израиль в соответствии со статьями 2 и 3 президентского указа №3.

Такое решение было принято после того, как в августе текущего года Израиль и Турция объявили о нормализации дипломатических отношений и возвращении послов в Тель-Авив и Анкару.

К слову, 19 сентября высшая по назначениям министерства иностранных дел Израиля утвердила кандидатуру Ирит Лилиан на должность посла в Турции.

«Курсор» писал ранее, что на фоне потеплений отношений между странами правительство Турции приобрело место на Международной туристической ярмарке IMTM, которую проведут в Тель-Авиве 14-15 февраля. Анкара решила занять павильон, площадь которого составляет 150 квадратных метров.

Еще мы писали, что президент Турции провел встречу с лидерами еврейских организаций США, подчеркнув, что антисемитизм является «преступлением против человечности». Также Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует посетить Израиль.