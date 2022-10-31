После длительной паузы: Турция будет предлагать туристические услуги в Израиле

Министр туризма Развозов утверждает, что туризм является «мостом к миру».

Впервые с 2018 года Турция вновь начнет предлагать свои туристические услуги в Израиле.

Об этом сообщает издание «Детали».

На фоне потеплений отношений между странами правительство Турции приобрело место на Международной туристической ярмарке IMTM, которую проведут Тель-Авиве 14-15 февраля. Анкара решила занять павильон, площадь которого составляет 150 квадратных метров.

В нем израильские туристические агенты и граждане смогут ознакомиться с возможностями для отдыха в Турции. По словам министра туризма Йоэля Развозова, туризм является «мостом к миру». Он утверждает, что сразу после разрешения премьер-министром Яиром Лапидом кризиса в отношениях с Анкарой турецкая сторона решила предлагать жителям Израиля возможности для отдыха.

«Я убежден, что организаторы туризма в Израиле также знают, как вернуть туристов из Турции. Таким образом, многие израильтяне смогут насладиться более разнообразным отдыхом в Турции, а Израиль получит большие доходы от приезжающих сюда турецких туристов», – добавил Развозов.

Ранее мы рассказывали, что в Эйлате хотят построить центр для «глэмпинга».

Также «Курсор» сообщал, что Турция ведет переговоры с россией о «зерновой сделке».