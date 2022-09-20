Эрдоган намерен посетить Израиль

Турция намерена работать над восстановлением дипломатических отношений с Израилем, поэтому на ближайшее время планируется визит президента Эрдогана в страну.

Президент Турции провел встречу с лидерами еврейских организаций США, подчеркнув, что антисемитизм является «преступлением против человечности».

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует посетить Израиль, что является самым явным признаком того, что он намерен возобновить давно испорченные отношения.

В понедельник днем в Нью-Йорке прошла встреча под эгидой посольства Турции и Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций. Визит лидеров стран, в том числе и Лапида, в США приурочен к Генеральной Ассамблее ООН.

Эрдоган сообщил о планировании поездки в Израиль, но не назвал сроков визита.

В июле прошлого года Турция и Израиль договорились двигаться в сторону улучшения своих напряженных отношений и восстановливать дипломатические отношения, разорванные после рейда судна «Мави Мармара» в 2010 году. Во время телефонного разговора президент Турции поздравил Ицхака Герцога его с вступлением в должность.

В прошлом месяце Турция и Израиль объявили, что работают над восстановлением дипломатических отношений, но последние годы напряженность сохранялась, поскольку Эрдоган является убежденным защитником прав палестинских арабов и поэтому часто критиковал Израиль.

В 2016 году две страны подписали соглашение о всеобъемлющем примирении, но президент Турции продолжал свои словесные нападки на Израиль. Он обвиниял Израиль в том, что тот является «террористическим государством», и называл бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу «террористом», когда силы ЦАХАЛа открыли огонь по нарушителям границы во время противостояния с ХАМАСом на границе Израиля и Газы.

Однако сейчас Эрдоган нацелен на укрепление связей с Западом на фоне затягивания россией* войны против Украины. Кроме того, Турция участвует в развитии энергетической разведки в восточном Средиземноморье, которую до сих пор вели Израиль и Греция.

Ранее Курсор писал, что в сети показали, как Эрдоган ведет путина под руку.

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