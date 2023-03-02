ЕС и Марокко хотят вовлечь Израиль в трехстороннее сотрудничество

В ЕС и Марокко заявили 2 марта, что готовы вовлечь Израиль в «трехстороннее» региональное сотрудничество.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Такими планами в ходе визита в Рабат поделился европейский комиссар по политике добрососедства Оливер Вархейи после того, как встретился с министром иностранных дел Марокко Нассером Буритой. По его словам, с помощью этого трехстороннего сотрудничества между Марокко, Израиль и Евросоюз намерены решать «важные проблемы». В частности, это касается управления водными ресурсами, исследования и разработки.

«Мы можем развивать региональное сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес. Мы подготовили документ, который подпишем до конца этого месяца, чтобы подтвердить трехстороннее измерение в наших отношениях», — сказал Вархейи.

В 2020 году между Израилем и Марокко нормализовались дипломатические отношения, после чего начались активно развиваться военная, технологическая, экономическая и культурная области.

Ранее мы рассказывали об исследовании израильско-британской организации IMPACT-se, согласно которому в Марокко учебная программа учит школьников терпимости к различным группам людей, в том числе к евреям. Эксперты из IMPACT-se, которые исследуют образовательные сферы во всех странах касаемо наличия предубеждений и терпимости, проанализировали 127 учебников, издававшихся в государственных школах Марокко в период с 2013 по 2022 год.

В частности, они были посвящены гуманитарным дисциплинам, среди которых общественные науки, история, исламоведение, язык и литература. В организации утверждают, что «центральными темами» в учебной программе стали терпимость и мир, которые содержатся в учебниках для различных классов и предметов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль откроет постоянное посольство в еще одной стране.