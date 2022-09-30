ЦАХАЛ не разрешил паломничество к могиле Йосефа в Шхеме

Командование ЦАХАЛа в Иудее и Самарии отменило запланированное на понедельник посещение паломниками могилы Йосефа в Шхеме.

Паломничество должно было состояться в понедельник, 3 октября, однако администрация комплекса сообщила паломникам, что в этот день доступа к могиле не будет.

Это связано с напряженной ситуацией в сфере безопасности в этом районе.

Первоначально заявили, что доступ к могиле Йосефа прекращается до особого распоряжения. Но позже администрация комплекса и региональный совет Самарии объяснили, что ЦАХАЛ ограничил доступ не на постоянной основе, а на основании анализа текущей ситуации в области безопасности в конкретный день, по конкретным причинам.

Позже ЦАХАЛ назначит новую дату до истечения осенних праздников, и паломничество к могиле будет проходить по запланированному графику.

Сейчас ЦАХАЛ получает десятки предупреждений о намерении палестинцев совершить теракт против паломников, поэтому вынужден был принять соответствующие меры.

Ранее Курсор писал, что на Храмовой горе есть угроза беспорядков. Имамы ведущих мечетей Восточного Иерусалиме призывают палестинцев явиться 30 сентября на пятничную молитву в мечеть Аль-Акса и принять участие в акции «Великая заря», чтобы бороться с «иудаизацией» Храмовой горы.

Также наш сайт сообщал о том, что ЦАХАЛ раскрыл схему финансирования террора в Иудеи и Самарии.