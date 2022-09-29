На Храмовой горе есть угроза беспорядков

Имамы ведущих мечетей Восточного Иерусалиме призывают палестинцев явиться 30 сентября на пятничную молитву в мечеть Аль-Акса и принять участие в акции «Великая заря», чтобы бороться с «иудаизацией» Храмовой горы.

Имамы считают, что нужно «прийти на Аль-Аксу в свете эскалации, вызванной вторжениями экстремистски настроенных поселенцев».

Об этом сообщают «Детали».

Все эти призывы звучат на фоне напряженности вокруг Храмовой горы, вследствие чего силы безопасности Израиля в Иерусалиме, Иудее и Самарии привели в готовность.

Помимо этого, ХАМАС призвала толпы в секторе Газа принять участие в мероприятии под названием «Аль-Акса в опасности». Также палестинские террористические организации, Исламский джихад и ХАМАС, заявили, что их «ракеты в Газе готовы к атаке в ответ на осквернение мечети Аль-Акса» Это сообщение террористов передали египетские и катарские официальные лица, являющиеся посредниками между двумя сторонами.

По словам высокопоставленного боевика ХАМАСа, организация предупреждала, что недопустим любой вред, причиняемый мечети Аль-Акса во время еврейских праздников в текущем месяце тишрей. Также он подчеркнул, что «ХАМАС и организации сопротивления в Газе решительны и непоколебимы в своих позициях и не примирятся с каким-либо осквернением Аль-Аксы в обмен на какие-либо уступки, в том числе те, которые применяются к сектору Газа».

Ранее мы рассказывали, что председатели партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир отреагировал на беспорядки, которые произошли на Храмовой горе и в Восточном Иерусалиме. По его словам, директива полицейских – это использование боевого огня против бунтовщиков, из-за которых солдаты и полиция находятся в опасности, а не разгон демонстраций.

«Только так мы добьемся сдерживания наших врагов. С Божьей помощью мы победим на выборах, чтобы создать полностью правое правительство и работать над восстановлением сдерживания и продвижением закона об иммунитете солдат и полиции, чтобы они могли защитить свою жизнь», – добавил Бен-Гвир.

Также «Курсор» сообщал о том, что ЦАХАЛ раскрыл схему финансирования террора в Иудеи и Самарии.

Помимо этого, стало известно, что ЦИК запретила БАЛАДу участвовать в выборах в Кнессет, но все может измениться.