На Храмовой горе есть угроза беспорядков

Имамы считают, что нужно «прийти на Аль-Аксу в свете эскалации, вызванной вторжениями экстремистски настроенных поселенцев».
Об этом сообщают «Детали».
Все эти призывы звучат на фоне напряженности вокруг Храмовой горы, вследствие чего силы безопасности Израиля в Иерусалиме, Иудее и Самарии привели в готовность.
Помимо этого, ХАМАС призвала толпы в секторе Газа принять участие в мероприятии под названием «Аль-Акса в опасности». Также палестинские террористические организации, Исламский джихад и ХАМАС, заявили, что их «ракеты в Газе готовы к атаке в ответ на осквернение мечети Аль-Акса» Это сообщение террористов передали египетские и катарские официальные лица, являющиеся посредниками между двумя сторонами.
По словам высокопоставленного боевика ХАМАСа, организация предупреждала, что недопустим любой вред, причиняемый мечети Аль-Акса во время еврейских праздников в текущем месяце тишрей. Также он подчеркнул, что «ХАМАС и организации сопротивления в Газе решительны и непоколебимы в своих позициях и не примирятся с каким-либо осквернением Аль-Аксы в обмен на какие-либо уступки, в том числе те, которые применяются к сектору Газа».
Ранее мы рассказывали, что председатели партии «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир отреагировал на беспорядки, которые произошли на Храмовой горе и в Восточном Иерусалиме. По его словам, директива полицейских – это использование боевого огня против бунтовщиков, из-за которых солдаты и полиция находятся в опасности, а не разгон демонстраций.
«Только так мы добьемся сдерживания наших врагов. С Божьей помощью мы победим на выборах, чтобы создать полностью правое правительство и работать над восстановлением сдерживания и продвижением закона об иммунитете солдат и полиции, чтобы они могли защитить свою жизнь», – добавил Бен-Гвир.
Также «Курсор» сообщал о том, что ЦАХАЛ раскрыл схему финансирования террора в Иудеи и Самарии.
Помимо этого, стало известно, что ЦИК запретила БАЛАДу участвовать в выборах в Кнессет, но все может измениться.