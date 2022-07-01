ЕС возобновил финансирование палестинской группы, обвиняемой в терроризме

Аль-Хак, известная палестинская организация, столкнулась с тем, что в мае 2021 года была заморожена после обвинений Израиля в финансировании терроризма.

Европейский союз проинформировал палестинскую организацию гражданского общества, которую Израиль обвинил в финансировании терроризма, о том, что ее приостановленная финансовая поддержка ЕС вскоре возобновится. Это произошло после того, как расследование, проведенное Брюсселем, не выявило никаких доказательств нарушений.

Об этом пишет The Times Of Israel.

Брюссель приостановил финансирование «Аль-Хак» в мае 2021 года после многолетних обвинений Израиля в том, что эта группировка находится под контролем Народного фронта освобождения Палестины, который широко известен как террористическая организация.

Подразделение Европейской комиссии по борьбе с мошенничеством, известное под французской аббревиатурой OLAF, начало расследование, чтобы оценить, переводились ли средства ЕС террористической группировке. Впоследствии расследование было закрыто, а это означает, что финансирование возобновится.

«OLAF пришла к выводу, что нет никаких подозрений в нарушениях и/или мошенничестве, затрагивающих средства ЕС при реализации проекта [Аль-Хака], финансируемого ЕС», — написала Европейская комиссия в письме организации во вторник.

Второй источник, знакомый с этим вопросом, подтвердил в пятницу, что финансирование ЕС возобновляется и что содержание письма было подлинным. Источник поговорил с The Times of Israel на условиях анонимности.

Аль-Хак — одна из старейших палестинских правозащитных групп, действующих в Иудее и Самарии и в Газе. Организация была основана юристом Раджей Шехаде в 1979 году.

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