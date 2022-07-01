Палестинскую автономию обвинили в преступлениях против человечности

Авторитетнейшая правозащитная организация мира призывает сократить финансирование служб безопасности ПА, включая палестинскую полицию, которая «играет центральную роль в репрессиях последнего времени».

Администрация ПА обвиняется правозащитной организацией Human Rights Watch в систематическом нарушении прав человека и преступлениях против человечества. Речь идет о произвольных арестах, пытках заключенных, которые происходят на протяжении долгих лет.

Об этом сказано в докладе организации.

Доклад был подготовлен совместно с палестинской НКО «Юристы за справедливость». Он был направлен в Комитет против пыток ООН.

В 2021 года в палестинской тюрьме замучили до смерти оппозиционера Назара Баната. Из-за его смерти начались масштабные протесты, которые Абу Мазен подавил силой. Никто из виновных в смерти политического активиста не был наказан.

Важно, что Human Rights Watch призвала сильно сократить финансирование служб безопасности ПА, включая палестинскую полицию.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что республиканцы в Конгрессе осудили Байдена за модернизацию отдела по делам ПА. Сенатор Билл Хагерти, член палаты представителей Ли Зелдин и другие законодатели опубликовали заявление, осуждающее намерение администрации модернизировать отдел связи в Иерусалиме, сигнализируя о готовности разделить столицу Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что повышение разрешений на работу в Газе не будет приостановлено в понедельник.

Еще напомним, что суд в Иерусалиме обязал ПА выплатить компенсацию семьям жертв террора.