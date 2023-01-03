Еще две страны присоединились к волне осуждения восхождения Бен-Гвира на Храмовую гору

Объединенные Арабские Эмираты, куда на следующей неделе должен будет прибыть новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу, также осудили Бен-Гвира.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило Израиль в связи с визитом сегодня утром нового министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Саудовская Аравия выразила «осуждение» «провокационным действиям израильского чиновника, штурмовавшего» Храмовую гору, говорится в заявлении министерства.

Объединенные Арабские Эмираты, куда на следующей неделе должен будет прибыть новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу, также осудили поступок Бен-Гвира, опубликовав заявление, критикующее его за «штурм двора мечети Аль-Акса» и призывающее положить конец «серьезным и провокационным нарушениям».

Посольства США, Франции и ЕС в Израиле также сделали заявления против визита Бен-Гвира и призвали к спокойствию на месте.

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