«Еще не поздно остановиться»: Айзенкот предостерег Ликуд

Эйзенкот заявил, что Смотрич и Бен Гвир нанесут ущерб миссии ЦАХАЛа по обеспечению безопасности и приведут к двунациональному государству.

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкот («Национальное единство») выступил на пленуме Кнессета во вторник и призвал «Ликуд» прекратить продвижение так называемых «законов Смотрича и Бен-Гвира», которые дадут им обширный контроль в Иудее и Самарии.

«Так называемый закон Бен-Гвира и закон Смотрича нанесут серьезный ущерб одной из самых важных и сложных задач ЦАХАЛа, которая эффективно и решительно борется за пресечение терроризма и обеспечение безопасности народа Израиля. И я все же предлагаю чтобы этот закон был остановлен», — сказал Эйзенкот.

«По моему мнению, существует глубокая, возможно, скрытая цель ослабить оборонный истеблишмент и добиться в течение года или двух роспуска гражданской администрации и, наконец, добиться роспуска Палестинской администрации, которая сегодня управляет жизни 2,5 миллионов палестинцев», — сказал он.

«Как начальник штаба, проработавший четыре года в правительстве «Ликуда», я знаю, что подход, который будет иметь место в предстоящий период, полностью противоречит тому, что я знаю о «Ликуде». Это очень серьезные шаги — они принесут катастрофу сионистскому предприятию и сползание к [двунациональному] государству, которое является видением довольно большого числа палестинцев и видением меньшинства в Государстве Израиль», — продолжил он.

«В опросах, о которых я знаю, 78% израильских граждан выступают против двунационального государства, и нам нужно убедиться, что меньшинство из-за политического бедствия не нанесет серьезного ущерба сионистскому предприятию и Государству Израиль», — сказал Айзенкот.