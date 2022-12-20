Лапид: Мы боремся против коррупционных и антидемократических законов всеми возможными способами

Новая оппозиция борется против «коррупционных и антидемократических» законов, продвигаемых избранной властью, всеми возможными способами.

Об этом в своей статье под заголовком «Долгая, изматывающая и трудная война» пишет уходящий премьер-министр Яир Лапид.

По его словам, в последнее время организации гражданского общества были возмущены тем, что новая коалиция достигла договоренности о сотрудничестве с оппозицией в Кнессете. При этом «замечательные люди, которые вместе с нами борются за израильскую демократию, выступили с гневным заявлением о том, что оппозиция даже не готова к филибастерству (обструкции законопроектов парламентским меньшинством путем затягивания дискуссии — прим. ред.).

«Не знаю, кто их ввел в заблуждение, но они ошибаются. Мы боремся всеми возможными способами, включая филибастерство и подачи тысяч правок. Наши депутаты Кнессета уже две недели проводят бесчисленные часы в комитетах, всячески пытаясь остановить это коррумпированное и антидемократическое законодательство. Любой, кто думает, что мы заботимся о часах сна, вероятно, не следил за дискуссиями. Если бы не война, которую мы ведем, правительство было бы создано десять дней назад и все законы были бы приняты без каких-либо изменений», — отмечает уходящий премьер.

По его словам, проблема «не в боевом духе, а в том, что мы больше не контролируем Кнессет».

«У них большинство из 64 депутатов Кнессета. Председатель был заменен Яривом Левином. Они имеют солидное большинство в организационном комитете, который определяет порядок всех дебатов. Это означает, что они могут открывать и закрывать заседания Кнессета и комитетов, когда захотят», — пожаловался Лапид.

Он добавил, что оппозиция сейчас вступает «в долгую, изматывающую и трудную войну».

«Новое правительство не верит в демократию и не верит в честную игру. Мы боремся против самого экстремистского правительства в истории страны, со слабым премьер-министром, передавшим всю власть Дери, Смотричу и Бен-Гвиру. Лучшее, что может с ними случиться, это то, что мы будем ссорится друг с другом, а не с ними», — заключил Лапид.

Как сообщал Курсор, бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот считает, что двухгосударственное решение, о котором заявил премьер-министр Яир Лапид в своем выступлении на Генассамблее ООН, в нынешнее время является нереалистичным.

Ранее мы рассказывали, что чиновники в Иудеи и Самарии обратились с призывом к Нетаниягу.

Также «Курсор» сообщал о том, что Итамар Бен-Гвир раскритиковал Лапида и сказал, что он «наносит ущерб безопасности Израиля«.