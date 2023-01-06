Еще один смертельный инцидент в Ришон ле-Ционе: обнародованы детали и видео

Полиция Ришон-ле-Цион вчера утром начала ускоренное расследование, когда они получили сообщение о стрельбе в отношении жителя города, застройщика Ниссима Ассига. Инцидент произошел, по всей видимости, из-за хозяйственного спора.

Сообщение о происшествии поступило около 09:15 на горячую линию MDA 101. Вызванная на место бригада MDA оказала ему медицинскую помощь и эвакуировала его в медицинский центр «Шамир Ассаф Арофе», где через несколько часов врачам пришлось констатировать его смерть. «Несмотря на многочисленные усилия медицинских бригад больницы по стабилизации его состояния, к нашему большому сожалению, пришлось констатировать его смерть», — говорится в сообщении.

Во второй половине дня было опубликовано видео нападения. На нем видно, как застройщик Ниссим выходит из такси, а за ним припаркован частный автомобиль. Из него вышел мужчина, подошел к жертве и начал с ним разговаривать. После спора между ними подозреваемый повернулся к застройщику спиной, достал оружие, повернулся и начал стрелять в него несколькими пулями. После стрельбы Ассиг побежал к ближайшей заправке, где позвал на помощь.

תיעוד נוסף מחיסול הקבלן המוכר בראשל"צ: החשוד נמלט, הקורבן חוזר למונית ונוסע כמה מטרים@SivanSisay pic.twitter.com/aG9J2j0YnZ — כאן חדשות (@kann_news) January 5, 2023

Следователи подразделения при содействии сотрудников Нацполиции провели опережающие следственные действия и сегодня вечером задержали подозреваемого в Ашдоде. Это житель города лет пятидесяти, родственник убитого.

Полиция намерена завтра доставить подозреваемого на слушание в магистратский суд Ришон ле-Циона с ходатайством о продлении его содержания под стражей в соответствии с потребностями следствия.

У покойного Ниссима Ассига, который был владельцем и генеральным директором компании по обновлению городов NSA, остались жена, трое детей и несколько внуков.