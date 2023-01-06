Ножевое нападение в Ришон ле-Ционе: раскрыты обстоятельства ранения подростка

Тяжелое ранение 15-летнего подростка вызвано ножевым нападением во время ожесточенной драки в четверг ночью на улице Раши в Ришон ле-Ционе. Больница ошибочно сообщила о его гибели.

Об этом сообщает Mako.

Парамедики МАДА эвакуировали его в тяжелом состоянии в больницу «Асаф Арофе» с проникающим ранением. Врачи борются за его жизнь.

Врачи МАДА Илл Рот и Шир Шананс рассказали: «Подросток лежал у входа в жилой дом с проникающим и кровоточащим ранением в теле. Мы оказали ему медицинскую помощь, которая включала остановку кровотечения, введение лекарств и искусственное дыхание, и мы эвакуировали его, продолжая спасательное лечение в больницу, но его состояние было серьезным и нестабильным».

Полиция проводила поиск подозреваемого, который скрылся с места происшествия, и задержала его в этом районе в течение нескольких часов. По подозрению в нанесении ножевых ранений задержан 20-летний житель города.

Его привезут сегодня позже на судебное заседание по его делу, расследование будет вестись в центральном аппарате Центрального района.

Ранее Курсор писал, что в поселке Зарзир произошла стрельба: сообщают о 10 раненых.

Еще мы сообщали, что 5 января, на заправке в Ришон ле-Ционе в результате стрельбы был серьезно ранен 60-летний мужчина. Полиция разыскивает лиц, совершивших преступление.