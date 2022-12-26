Еще одна израильская компания объявила о сокращении штата

В Израиле продолжается волна увольнений, все больше компаний предупреждают об сокращении штата из-за нестабильной экономической ситуации. Такой шаг вынуждена сделать и компания Caesarstone, которая является производителем кварцевого искусственного камня.

Об этом пишет Globes.

Представители предприятия заявили, что сократят численность штата на 10 процентов, то есть компанию покинут более 200 сотрудников. Цена акций Caesarstone за последний год упала на 46,5 процента. В компании отметили, что зависят от влияния условий мирового рынка и его колебаний, поэтому вынуждены скорректировать масштабы своей деятельности. Одной из мер по оптимизации работы является сокращение примерно 10 процентов рабочей силы по всему миру, небольшая часть находится в Израиле.

По состоянию на конец 2021 года в Caesarstone работало 2272 сотрудника, в том числе 697 человек в Израиле. 1400 из этих сотрудников были заняты в производстве и эксплуатации.

«Курсор» писал ранее, что члены Ассоциации промышленников Израиля подписали письмо, где говорится о возможной рецессии в экономике, которая приведет к массовым увольнениям.

Еще мы писали, что израильская компания-разработчик игр Playtika начинает масштабное сокращение штата. Без работы останутся около 12-15 процентов сотрудников по всему миру.