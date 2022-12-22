В Ассоциации промышленников Израиля заговорили о массовых увольнениях

По словам частных производителей, они уже были вынуждены уволить десятки тысяч людей.

Члены Ассоциации промышленников Израиля подписали письмо, где говорится о возможной рецессии в экономике, которая приведет к массовым увольнениям.

Об этом пишет News.israelinfo.

В тексте говорится, если экономическая ситуация не изменится, то частный сектор ждут сокращения, поскольку наблюдается спад производства. Несколько десятков тысяч рабочих могут лишиться источника заработка. Если не будет найдено коренное решение для стимулирования занятости и промышленности, то под волну увольнений попадут в следующем году до 100-200 тысяч человек.

Частные производители уже сообщили, что из-за нестабильной ситуации им пришлось уволить десятки тысяч сотрудников.

Отмечается, что рецессия наблюдается не только в нашей стране, но и во всем мире сокращается производство в связи с обвальным ростом цен на сырье и энергоносители из-за войны в Украине.

Президент ассоциации сообщил, что пока не подписал письмо, но видит проблемы и возрастающие риски.

«Курсор» писал ранее, что на фоне непрекращающейся бури увольнений в сфере высоких технологий в Израиле гигант компьютерной индустрии Intel Israel также уволил десятки сотрудников за последние несколько недель.

Еще мы писали, что представители Sodastream – крупнейшего израильского производителя и дистрибьютора аппаратов для приготовления газированного напитка объявили, что уволят с завода, расположенного в поселке Лаавим, 120 своих сотрудников.

Напомним, что израильская компания-разработчик игр Playtika начинает масштабное сокращение штата.